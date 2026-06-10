İşyerinde şort giyilir mi? Japonya'nın kararı tüm dünyaya örnek olabilir

Japonya'da yıllar önce başlayan "Cool Biz" (Rahat/Serin Giyim) akımı, bugün çalışan sağlığını ve verimliliğini merkeze alan hararetli ve yenilikçi bir değişime öncülük ediyor.

Tokyo Büyükşehir Belediyesi'nin, çalışanlarına iş görevlerine uygun olmak şartıyla şort ve tişört gibi rahat kıyafetler giymeyi tavsiye etmesi, iş dünyasındaki katı kuralların giderek esnediğini gösteriyor.

KIYAFET KURALLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

"Cool Biz" konsepti aslında yeni değil; ilk olarak 2005 yılında dönemin Çevre Bakanı (bugünkü Tokyo Valisi) Yuriko Koike öncülüğünde, klima kullanımını azaltmak amacıyla başlatılmıştı. İlk başlarda sadece haziran ve eylül ayları arasında kravat, ceket ve kısa kollu gömlek giymeme gibi basit adımları içeriyordu.

Ancak değişen dünya şartları, bu politikanın da güncellenmesini sağladı. Tokyo yönetimi, hem kavurucu sıcaklar hem de Orta Doğu'daki istikrarsızlıkların tetiklediği enerji krizine karşı çok daha pragmatik bir adım attı. Nisan ayında başlatılan "Tokyo Cool Biz" uygulaması ile kıyafet serbestisinin sınırları genişletildi.

GENİŞLETİLMİŞ 'TOKYO COOL BİZ' KAPSAMINDAKİ TAVSİYELER

İşin niteliğine göre şort ve tişört kullanımı

Daha fazla uzaktan çalışma imkânı

Kavurucu öğle sıcaklarından kaçınmak için erken sabah vardiyaları

Vali Koike, bu yenilikçi ve konfor odaklı çalışma modelinin sadece kamu kurumlarında kalmaması gerektiğini belirterek, Tokyo sakinlerine “Büyükşehir yönetiminde uygulanan Tokyo Cool Biz tarzını kendi günlük yaşamlarınıza ve işlerinize de uygulayın” çağrısında bulundu.

SEKTÖR YENİLİĞE HIZLA AYAK UYDURUYOR

İşletmeler ve giyim markaları da bu rahatlama trendini hızla benimsiyor. Ünlü erkek giyim zinciri Aoyama Shoji, iş ortamına uygun tasarlanmış "ofis şortları" satmaya başlayarak bu yeni döneme öncülük etti.

Geleneksel şortlardan farklı olarak daha uzun kesimli olan bu tasarımlar; siyah, gri gibi profesyonel renklerde üretiliyor. Kırışmaya dayanıklı, çabuk kuruyan ve nefes alan kumaşlardan üretilen bu şortlar, ofis ciddiyetini bozmadan çalışanlara büyük bir fiziksel rahatlık sunuyor. Şirket yetkilileri bu değişimi, “İşe gidip gelirken giyilen kıyafetler daha çeşitli hale geldikçe, insanların konforu bir seçenek olarak değerlendirmelerini istiyoruz” sözleriyle destekliyor.

ESTETİK Mİ, KONFOR MU?

Her köklü değişimde olduğu gibi, iş yerinde şort giyme fikri de geleneksel normlara bağlı kesimlerde bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada başlayan tartışmalarda; bazı kullanıcılar “Orta yaşlı erkeklerin bacak kıllarını görmek istemiyorum” gibi estetik kaygılar güderken, bazıları da “Erkekler rahatça şort giyerken kadınların hala külotlu çorap giymek zorunda hissetmesi haksızlık” diyerek iş yerindeki cinsiyetçi giyim kodlarına dikkat çekti.

Ancak bu itirazlar, konforun ve çalışan sağlığının önemini gölgeleyemiyor. Karşıt görüşler, “Ne giymek istediğimizi kendimiz seçelim, sağlık ve rahatlık her şeyden önemlidir” diyen güçlü bir çoğunluk tarafından dengeleniyor.

'MODA VE KURALLAR ZAMANLA BİRLİKTE GELİŞMELİ'

Tokyo Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında bu yeni özgürlük rüzgârını "Çok rahat ve destekliyorum" diyerek karşılayanların sayısı hiç de az değil. Çevre Bürosu yetkilileri, odak noktalarının net olduğunu şu şekilde belirtiyor:

"Farklı görüşlerin olduğunun farkındayız. Amacımız, Tokyo sakinlerine saygılı davranmaya devam ederken, çalışanlarımızın konforlu ve sağlıklı bir şekilde işlerini yapabilmesini sağlamak."

İş görgü kuralları ve imaj danışmanı Keiko Kido da modanın ve çalışma kültürünün zamanın ruhuna ayak uydurması gerektiğini vurgulayarak bu gelişimi destekliyor. Kıyafet seçiminde hala gidilecek etkinliğin, ortamın ve muhatapların dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Kido, "Günün sonunda Havalı İş Kıyafeti, geleneksel takım elbise dayatmasından uzaklaşmakla ilgilidir" diyerek modern iş dünyasında rahatlığın yadsınamaz bir gerçeklik olduğuna dikkat çekiyor.