İtalya artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı

İtalya hükümeti, ülkeye son aylarda deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısının artmasında Rus paralı asker grubu Wagner’in rol oynadığını öne sürdü.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:12
İtalya artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı
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Savunma Bakanı Guido Crosetto, Kremlin bağlantılı grubun ‘’bazı Afrika ülkelerinde sahip olduğu nüfuzu kullanarak’’ bir hibrit savaş stratejisi yürüttüğünü iddia etti.

Crosetto Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ‘’Afrika kıyılarından yola çıkan göç olgusunda katlanarak yaşanan artışın kayda değer ölçüde, Rusya’nın paralı askerleri Wagner tümeninin yürüttüğü hibrit savaş stratejisinin bir parçası olduğunu da söylemek mümkün’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de benzer yönde bir açıklamayla ‘’çok sayıda göçmenin Wagner grubu tarafından kontrol edilen bölgelerden geldiğini’’ söyledi. Tajani, ‘’Göçmenleri İtalya'ya itme girişimi olmadığını umarım'' dedi.


BBC Türkçe
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