İtalya artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı
İtalya hükümeti, ülkeye son aylarda deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısının artmasında Rus paralı asker grubu Wagner’in rol oynadığını öne sürdü.
Savunma Bakanı Guido Crosetto, Kremlin bağlantılı grubun ‘’bazı Afrika ülkelerinde sahip olduğu nüfuzu kullanarak’’ bir hibrit savaş stratejisi yürüttüğünü iddia etti.
Crosetto Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ‘’Afrika kıyılarından yola çıkan göç olgusunda katlanarak yaşanan artışın kayda değer ölçüde, Rusya’nın paralı askerleri Wagner tümeninin yürüttüğü hibrit savaş stratejisinin bir parçası olduğunu da söylemek mümkün’’ dedi.
Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de benzer yönde bir açıklamayla ‘’çok sayıda göçmenin Wagner grubu tarafından kontrol edilen bölgelerden geldiğini’’ söyledi. Tajani, ‘’Göçmenleri İtalya'ya itme girişimi olmadığını umarım'' dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması