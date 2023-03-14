İtalya artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:12

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:12

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Kremlin bağlantılı grubun ‘’bazı Afrika ülkelerinde sahip olduğu nüfuzu kullanarak’’ bir hibrit savaş stratejisi yürüttüğünü iddia etti.

Crosetto Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ‘’Afrika kıyılarından yola çıkan göç olgusunda katlanarak yaşanan artışın kayda değer ölçüde, Rusya’nın paralı askerleri Wagner tümeninin yürüttüğü hibrit savaş stratejisinin bir parçası olduğunu da söylemek mümkün’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de benzer yönde bir açıklamayla ‘’çok sayıda göçmenin Wagner grubu tarafından kontrol edilen bölgelerden geldiğini’’ söyledi. Tajani, ‘’Göçmenleri İtalya'ya itme girişimi olmadığını umarım'' dedi.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2023 başından bu yana ülkeye deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 20 bini aştı. Bu sayı hem 2021, hem de 2022 yıllarının aynı dönemlerinde ise 6 bin civarındaydı.