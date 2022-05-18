İtalya: Avrupa'nın, NATO'yu tamamlayan bir savunma sistemine ihtiyacı var
İtalya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO üyeliği ve Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Roma'da bir araya geldi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi.
Draghi, Finlandiya ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılabilmeleri için NATO'ya üyelik süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olacaklarını dile getirdi.
Draghi, "İtalya, diğer birçok AB ve NATO ülkesi gibi, Finlandiya'nın NATO'ya geçiş sürecinde güvenliğini sağlamasına yardımcı olacaktır. Avrupa'nın, NATO'yu tamamlayan gerçek bir savunma sistemine ihtiyacı var" dedi.
'ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR'
Sanna Marin, NATO'ya üyelik sürecinde Finlandiya için en iyi güvenlik garantisinin, üyeliğinin hızla kabul edilebilmesi olacağını ifade etti.
Marin, "Çözülmesi gereken konular var, üye devletlerin başvurumuzu en kısa sürede onaylayabileceklerini umuyoruz. Üyeliğe gelince, çok fazla değişeceğini düşünmüyorum çünkü zaten NATO ile yakın ortağız" dedi.
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