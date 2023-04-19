İtalya, BAE'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki varlığının azalması üzerine ülkeye silah ambargosunu dün kaldırdı.
İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı uyguladığı silah satış ambargosunu kaldırdı.
İtalyan Hükümeti'nden yapılan resmi açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uygulanan silah ambargosunun kaldırılması kararı Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında alındığı belirtildi.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah malzemesi ihracatı artık 9 Temmuz 1990 tarihli ve 185 sayılı kanunun 1. maddesinin 5. ve 6. paragraflarında yer alan yasaklar kapsamına girmemektedir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada BAE'nin Yemen'deki askeri varlığının Nisan 2022'den bu yana azaldığı, diplomatik faaliyetlerinin ise yoğunlaştığı belirtildi.
Silah satışı, 2021 yılında dönemin Başbakanı Giuseppe Conte liderliğindeki İtalyan hükümeti tarafından, BAEnin "Yemen'e müdahalesi" bahanesiyle durdurulmuştu.
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