İtalya'da 3.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullar tatil edildi
İtalya’nın Perugia bölgesinde yer alan Umbertide ilçesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçede okullar tatil edildi.
Perugia bölgesinde yer alan Umbertide ilçesinde yere saatle 08.56’da 9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
OKULLAR YARINA KADAR TATİL
Depremde mal ve can kaybı yaşanmazken, Umbertide’deki tüm okullar tedbir amaçlı yarına kadar tatil edildi.
İKİNCİ BİR DEPREM DAHA OLDU
Depremin ardından bölgede 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı. İtfaiye ve güvenlik güçleri bölgede incelemelere devam ediyor.
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