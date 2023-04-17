İtalya'da 3.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullar tatil edildi

Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:34

Güncelleme: 17.04.2023 - 17:34

Perugia bölgesinde yer alan Umbertide ilçesinde yere saatle 08.56’da 9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

OKULLAR YARINA KADAR TATİL

Depremde mal ve can kaybı yaşanmazken, Umbertide’deki tüm okullar tedbir amaçlı yarına kadar tatil edildi.

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA OLDU

Depremin ardından bölgede 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı. İtfaiye ve güvenlik güçleri bölgede incelemelere devam ediyor.