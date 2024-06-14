İtalya Başbakanı Meloni’nin Biden’ı beklerken sıkıldığı anlar

Yayınlanma: 14.06.2024 - 12:15

Güncelleme: 14.06.2024 - 12:15

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ABD Başkanı Joe Biden’ı yaklaşık 20 dakika boyunca beklerken sıkıldığı anlar kameralara yansırken Meloni, bu sırada gazetecilerle selfie çektirdi.

İtalya’nın Fasano kentindeki Borgo Egnazia’da dün başlayan G7 Zirvesi’nin ilk gününde ev sahibi İtalya Başbakanı Meloni, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve AB liderlerini karşıladı.

Meloni’nin yaklaşık 20 dakika boyunca ABD Başkanı Biden’ı beklerken sıkıldığı anlar kameralara yansırken Meloni gazetecilerle selfie çektirdi.

Meloni ayrıca Biden’a “Bir kadın bu kadar bekletilmez” sözleriyle esprili yorum yaptı.

BIDEN'I LİDERLER YÖNLENDİRDİ

Öte yandan Biden’ın G7’deki tavırları sosyal medyada ‘kafa karışıklığı’ yaşadığına dair yorumlara neden oldu. Aile fotosu sonrası da İtalya Başbakanı Meloni, "Geç kaldık hemen başlayalım çalışmaya" sözleriyle liderleri salona davet etti.

Başkan Biden’ı birden fazla liderin yönlendirmeye çalışması yine sosyal medyada “Biden’a yol göstermek için kaç kişi gerekiyor?” yorumlarına neden oldu.