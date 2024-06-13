G7 Zirvesi'nde Meloni ve Sunak'ın selamlaşması gündem oldu

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:08

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, iki günlük zirveye ev sahipliği yaparken Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ı G7 Zirvesi'nin karşılama töreninde sıcak bir kucaklama ile karşıladı.

İki lider kısa bir etkileşimde bulunarak gülüştüler ve birkaç kelime paylaştılar.

DÜNYA LİDERLERİ KATILDI

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da aralarında bulunduğu dünya liderleri, 13-14 Haziran tarihlerinde yapılacak G7 50. Zirvesi için İtalya'ya geldi.

Videolarda, Meloni ve Sunak'ın zeytin ağacı gölgesinde Puglia'da düzenlenen zirvede birbirlerini sıcak bir şekilde karşıladığı görüldü. Sunak ve Meloni'nin dostluğunun, 2022'de birkaç gün arayla göreve başladıklarından bu yana geliştiği bildirildi ve İngiliz Başbakanlık sözcüsü Aralık ayında "Açıkça iyi anlaşıyorlar" dedi.

ALMANYA ŞANSÖLYESİ İLE BULUŞMA

Meloni, G7 Zirvesi sırasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u Namaste ile karşılarken de görüldü. Siyasi farklılıklarına rağmen, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Meloni'nin samimi bir şekilde selamlaşması dikkat çekti.

G7 zirvesi, ABD'nin dondurulmuş Rus varlıklarını teminat olarak kullanarak Ukrayna'ya 39 milyar sterlinlik bir kredi teklifini destekleme anlaşması ile başladı. Diplomatik kaynaklar, üç günlük toplantı için liderler gelmeden önce anlaşmaya varıldığını doğruladı.

DİĞER MİSAFİRLER

G7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyor. Ev sahibi İtalya, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied gibi birkaç Afrikalı lideri davet etti. Diğer misafirler arasında Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, kendi seçiminden yeni çıkan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor.

HİNDİSTAN'IN KATILIMI

Hindistan, G7 Zirvesi'ne bir dışa dönük ülke olarak davet edildi. Bu, Hindistan Başbakanı Modi'nin üçüncü dönem başbakan olarak yemin ettikten sonra ilk yurtdışı ziyareti olacak ve İtalya'da 24 saat kalması bekleniyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra, "Bu, G7 Zirvesi'nde Hindistan için önemli konular ve ayrıca Küresel Güney ile ilgili konular hakkında diğer dünya liderleri ile etkileşimde bulunma fırsatı sağlayacak. Bu, Hindistan'ın G7 Zirvesi'ne 11. katılımı ve Başbakan Modi'nin G7 Zirvesi'ne art arda beşinci katılımı olacak" dedi.

Başbakan Modi, bugün İtalya'ya gitmek üzere yola çıktı ve Meloni ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Bu, Başbakan Modi'nin üçüncü dönem başbakan olarak yemin ettikten sonra ilk yurtdışı ziyareti olacak ve İtalya'da 24 saat kalması bekleniyor.

Başbakan Modi, üst düzey bir heyetle birlikte 14 Haziran'da yapılacak zirveye katılacak. Oturum, yapay zeka, enerji, Afrika ve Akdeniz ile ilgili konulara odaklanacak.