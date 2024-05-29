İtalya, bu görüntüleri konuşuyor: Başbakan Meloni, hakarete böyle yanıt verdi!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:21

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:21

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın güney bölgesinde kısmi özerk Campania bölgesine bağlı Caivano kasabasında bir spor merkezinin açılışına katıldı.

Meloni, kendisine daha önce kaltak diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca tarafından kasabaya girişinde karşılandı.

Meloni, De Luca'ya doğru yürüyerek, “Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?” diyerek elini sıktı.

"Président De Luca, je suis cette connasse de Meloni."

Voici comment la première ministre Giorgia Meloni s'est présentée au président de Campanie Vincenzo De Luca après que celui-ci l'ait qualifié ainsi il y a quelques mois. pic.twitter.com/2LM32BH891 — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) May 28, 2024

De Luca da “Hoş geldiniz, sağlığım yerinde” diye karşılık verdi.

De Luca, Şubat ayında Meclis'te gazetecilerle konuşurken Meloni'ye “kaltak” ifadesini kullanmıştı.