İtalya, bu görüntüleri konuşuyor: Başbakan Meloni, hakarete böyle yanıt verdi!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisine daha önce kaltak diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca'nın elini sıkarak, “Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?” dedi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın güney bölgesinde kısmi özerk Campania bölgesine bağlı Caivano kasabasında bir spor merkezinin açılışına katıldı.
Meloni, kendisine daha önce kaltak diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca tarafından kasabaya girişinde karşılandı.
Meloni, De Luca'ya doğru yürüyerek, “Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?” diyerek elini sıktı.
"Président De Luca, je suis cette connasse de Meloni."— Réalité Actuelle (@ReaActuelle) May 28, 2024
Voici comment la première ministre Giorgia Meloni s'est présentée au président de Campanie Vincenzo De Luca après que celui-ci l'ait qualifié ainsi il y a quelques mois. pic.twitter.com/2LM32BH891
De Luca da “Hoş geldiniz, sağlığım yerinde” diye karşılık verdi.
De Luca, Şubat ayında Meclis'te gazetecilerle konuşurken Meloni'ye “kaltak” ifadesini kullanmıştı.
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