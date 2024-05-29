İtalya, bu görüntüleri konuşuyor: Başbakan Meloni, hakarete böyle yanıt verdi!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisine daha önce kaltak diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca'nın elini sıkarak, “Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:21
İtalya, bu görüntüleri konuşuyor: Başbakan Meloni, hakarete böyle yanıt verdi!
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın güney bölgesinde kısmi özerk Campania bölgesine bağlı Caivano kasabasında bir spor merkezinin açılışına katıldı.

Meloni, kendisine daha önce kaltak diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca tarafından kasabaya girişinde karşılandı.

Meloni, De Luca'ya doğru yürüyerek, “Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?” diyerek elini sıktı.

 

De Luca da “Hoş geldiniz, sağlığım yerinde” diye karşılık verdi.

De Luca, Şubat ayında Meclis'te gazetecilerle konuşurken Meloni'ye “kaltak” ifadesini kullanmıştı.


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