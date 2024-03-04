Filistin eylemi Trudeau-Meloni görüşmesini iptal ettirdi
Kanada Başbakanı Trudeau ve İtalya Başbakanı Meloni'nin görüşmesi Filistin eylemleri nedeniyle iptal edildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Toronto'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için düzenleyeceği resepsiyon, Filistin yanlısı protestocular nedeniyle iptal edildi.
Resepsiyonun düzenleneceği Ontario Sanat Galerisi'nin (AGO) girişlerini kapatarak gösteri yapan yüzlerce protestocu, Trudeau'nun soykırımı finanse ettiğini söyleyerek federal hükümetin İsrail-Hamas savaş tutumunu eleştirdi.
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