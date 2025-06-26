İtalya'da acı olay: 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, cankurtaran intihar etti

İtalya'nın Brescia iline bağlı Castrezzato kasabasında bulunan bir su parkında, 4 yaşındaki bir çocuk havuzda boğularak hayatını kaybetti. Olay sırasında görevli olan 37 yaşındaki cankurtaran Matteo Formenti hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, Formenti birkaç gün sonra ölü bulundu.

HAVUZDA BOĞULMA VAKASI

Geçtiğimiz cuma günü, çocuk havuzda bilinçsiz halde bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bergamo’daki Giovanni XXIII Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberi, olaydan yaklaşık 12 saat sonra açıklandı.

CANKURTARAN HAKKINDA SORUŞTURMA

Brescia Savcılığı, boğulma olayıyla ilgili olarak cinayet suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Cankurtaranların görev sırasında gerekli gözetimi sağlayıp sağlamadığı araştırıldı. Ayrıca cep telefonlarının kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla telefonlara el konuldu.

MATTEO FORMENTİ’NİN KAYBOLMASI VE ÖLÜ BULUNMASI

Soruşturmada adı geçen cankurtaran Matteo Formenti, pazartesi sabahı kayboldu. Aynı gün içinde kendisine resmi suçlama tebliğ edilmesi planlanıyordu. Ailesi ve yakın çevresi, kendisine ulaşamayınca sosyal medya üzerinden çağrılarda bulundu. Formenti'nin cesedi iki gün sonra Cologne bölgesindeki ormanlık alanda bulundu. Olay yerine yakın bir noktada şahsın aracı ve kişisel eşyaları tespit edildi.

SAVCILIK OTOPSİ EMRİ VERDİ

Savcı Lisa Saccaro tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili otopsi yapılacağı bildirildi. Ön değerlendirmelere göre, olayın intihar olduğuna dair bulgular bulunduğu belirtildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

YEREL YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Chiari Belediye Başkanı Gabriele Zotti, hem boğulma vakası hem de ardından yaşanan ölümle ilgili açıklama yaptı. Zotti, sosyal medyada yapılan yorumlara dikkat çekerek, sürecin hukuki boyutuna odaklanılması gerektiğini belirtti. Olayların yaşandığı Castrezzato ve Chiari bölgelerinde güvenlik birimleri ve sağlık yetkilileri çalışmalarını sürdürüyor.