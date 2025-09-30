İtalya’da mafya karşıtı rahibe ölüm tehdidi

Napoli’nin 20 kilometre kuzeyindeki Caivano’da pazar ayini sırasında 75 yaşındaki bir kişi, rahip Maurizio Patriciello’ya mendile sarılı bir tabanca mermisi uzattı.

Mafya karşıtı tutumuyla tanınan Patriciello, bu hareketi açık bir ölüm tehdidi olarak nitelendirdi.

Caivano, 35 bin nüfuslu bir şehir ve Camorra mafya örgütünün en güçlü olduğu bölgelerden biri. Uzun yıllardır organize suçla mücadele eden Patriciello, defalarca tehdit edilmişti.

Rahip Patriciello, İtalyan basınına yaptığı açıklamada olayı “korkunç bir an” diye tanımladı.

Kurşunu veren kişiyi tanıdığını belirterek, “Messeye sık sık gelir. Ama özel bir karakterdir; yerel bir Camorra liderinin kayınpederidir” dedi.

İtalyan medyası, 75 yaşındaki zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Patriciello, “Bir provokasyon, bir mesaj. Ama kilisede, ayin sırasında, çocukların gözleri önünde. Bu gerçekten çok fazla” diye konuştu.

Başbakan Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella saldırıyı sert bir dille kınadı.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, “Kendisinin yalnız olmadığını, devletin ve tüm onurlu insanların desteğini yanında hissetmesi için” Patriciello’yu ziyaret edeceğini açıkladı.