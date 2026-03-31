İtalya’da mezar skandalı: Öldürülen modelin başı çalındı

İtalya’da akıllara durgunluk veren olay, Bergamo iline bağlı Strozza Mezarlığı’nda yaşandı. 29 yaşındaki model Pamela Genini’nin mezarı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açıldı. Yapılan incelemede, Genini’nin başının kesilerek çalındığı tespit edildi.

NAKİL SIRASINDA FARK EDİLDİ

Skandal olay, 23 Mart 2026’da Genini’nin naaşının geçici mezardan aile kabristanına taşınması sırasında ortaya çıktı. Görevliler, tabutta tahrifat olduğunu fark etti. İncelemelerde tabutun vidalarının söküldüğü, cesedin başının alındığı ve izleri gizlemek için silikonla yeniden kapatıldığı belirlendi.

EN AZ 3-4 KİŞİ ŞÜPHESİ

Bergamo Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ağır beton kapağın kaldırılması ve işlemin profesyonel şekilde yapılması nedeniyle olayın en az 3-4 kişi tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Faillerin mezarı eski haline getirmeye çalıştığı ancak hatalar nedeniyle ortaya çıktığı ifade edildi.

CİNAYET GEÇMİŞİ

Pamela Genini, Ekim 2025’te Milano’daki evinde, kendisini uzun süredir takip eden 52 yaşındaki eski sevgilisi Gianluca Soncin tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şüpheli Soncin’in cezaevinde yargı süreci devam ediyor.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İtalyan yetkililer, olayla ilgili “cesede saygısızlık” ve “hırsızlık” suçlarından soruşturma başlattı. Failler hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talep edilebileceği belirtilirken, olay ülke genelinde büyük tepki çekti.

AİLE ŞOKTA

Genini’nin ailesi yaşanan olayın ardından büyük bir şok yaşarken, İtalya’da mezarlık güvenliğinin artırılması yönünde çağrılar yükseldi.