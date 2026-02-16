İtalya'da Sevgililer Günü’nde 'Aşk Kemeri' çöktü

İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan ve “Aşk Kemeri” olarak bilinen ünlü kaya oluşumu, Sevgililer Günü gecesi çöktü.

Torre Sant’Andrea’da bulunan doğal kemer, günlerdir etkili olan şiddetli yağış ve rüzgârın ardından cumartesi gecesi denize göçtü.

Melendugno kıyısındaki kristal berraklığındaki sularıyla bilinen bölge, yıllardır turistlerin ve çiftlerin uğrak noktasıydı.

Denize doğru uzanan kemer, kayalık bir çıkıntıyı birbirine bağlayarak özellikle yüzme ve uçurumdan atlama yapan ziyaretçiler için sembolik bir alan oluşturuyordu.

Çekilen görüntülerde, kemerin tamamen çöktüğü ve kıyıda büyük bir kaya yığını oluştuğu görüldü.

Melendugno Belediye Başkanı Maurizio Cisternino, olayı “kalbe indirilen yıkıcı bir darbe” olarak nitelendirdi. Cisternino, “Kıyımızın ve İtalya’nın en bilinen simgelerinden biri artık yok. Bu istenmeyen bir Sevgililer Günü hediyesi oldu” dedi.

Yerel efsaneye göre, kemer adını yıllar önce burada öpüşürken ani bir gelgitte hayatını kaybeden genç bir çiftten almıştı. Zamanla trajik hikâye, bölgeyi bir aşk sembolüne dönüştürdü. Rivayete göre kemerin altından birlikte yüzen çiftlerin aşkı “kopmaz” oluyordu.

AŞIRI HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

İtalya son haftalarda aşırı hava olaylarının etkisi altında. Güney ve orta bölgelerde sel ve fırtına yaşanırken, Puglia Bölgesi Sivil Savunma Birimi cumartesi günü şiddetli rüzgâr uyarısı yapmıştı.

Salento kıyıları doğal deniz erozyonuyla şekillense de, uzmanlar son günlerdeki yoğun yağış, dolu, yıldırım ve sert rüzgârın kaya oluşumunun zayıflamasını hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.

“Aşk Kemeri”nin kırılgan yapısı yıllardır tartışma konusuydu ve çevresindeki bazı alanlar 2014’ten bu yana güvenlik gerekçesiyle kapalıydı.