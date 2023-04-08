İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Berlusconi'nin sağlık durumu iyi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:29

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 15:30

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İleri İtalya partisinin lideri, ülkenin eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Antonio Tajani, Silvio Berlusconi'nin Milano'daki San Raffaele hastanesinin yoğun bakım ünitesinde geçirdiği üçüncü gecenin huzurlu geçtiğini ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Tajani, "Bu sabah kendisiyle konuşmadım ama iyi dinlenmiş durumda. Ailesiyle ve (özel doktoru) Profesör Alberto Zangrillo ile temas halindeyim. Berlusconi, sakin bir gece geçirdi ve kendini iyi hissettiğini söylüyor. Bu da zaten olumlu bir gelişme" dedi.

Tajani, "Tedavi devam ediyor. Berlusconi bir aslan, bu yüzden her zaman hastalığının üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu sabah kardeşiyle konuştum: herkes iyimser, onun cesaretine, gücüne inanıyorlar. Biz onun yakında geri döneceğine inanıyoruz" diye ekledi.

Tajani ayrıca, 5-6 Mayıs tarihlerinde Milano'da "Go Italy" adlı büyük bir parti etkinliğinin düzenleneceğini ve Berlusconi'nin de bu etkinliğe katılabileceğini umduğunu belirtti.

BERLUSCONİ'YE NE OLDU?

86 yaşındaki Berlusconi, Çarşamba günü Milano'daki San Raffaele hastanesine yatırıldı ve dört gün kaldıktan sonra 30 Mart'ta taburcu edildi.

İtalyan medyası Berlusconi'nin solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirmişti. Ancak, doktoru Zangrillo Perşembe günü yaptığı açıklamada Berlusconi'nin kronik lösemi zemininde akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğünü belirtti.

Doktora göre, Berlusconi'nin tedavi süreci "patolojik hiperlökositozun (kanda aşırı yüksek lökosit seviyesi) olumsuz etkilerini sınırlamayı" amaçlıyor.

Adnkronos haber ajansına göre, Berlusconi'ye yaklaşık iki yıl önce lösemi teşhisi konuldu ve hastalık şimdi daha da kötüleşti. Medya ayrıca, Berlusconi'nin kemoterapi gördüğünü de bildirdi.

Doktorlar, Berlusco'nin durumunu "ciddi ancak stabil" olarak tanımladı.