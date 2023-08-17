İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük hataydı
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "öldürülmesine izin vermenin büyük bir hata olduğu" itirafında bulundu.
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Toskana'nın Lucca kentinde halka açık bir etkinlikte konuştu.
Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" dedi.
Sputnik'in aktardığı habere göre, Tajani, Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde İtalya'nın "göçmen akışını durdurabildiğini" ve durumun "çok daha istikrarlı" olduğunu kaydetti.
Tajani, "O kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi. Ondan sonra terörizm geldi, Müslüman Kardeşler geldi" ifadelerini kullandı.
20 Ekim 2011 tarihinde Sirte'de, NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak feci bir şekilde linç edilen Kaddafi daha sonrasında vurularak öldürülmüştü.
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