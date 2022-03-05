İtalya, Rus oligarkların 115 milyon Euro değerinde iki yatına el koydu

05 Mart 2022 Cumartesi, 17:20

Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle aldığı yaptırım kararlarında adı geçen Aleksey Aleksandrovits Mordaşov ile Gennady Nikolayeviç Timçenko'nun İtalya limanlarında demirli yatlarına dün el kondu.

İtalya Başbakanlığı'nın açıklamasına göre Mordaşov'un yatı kuzeydeki Imperia limanında bulunuyordu. Başbakanlık, "Lady M" isimli bu yatın değerinin yaklaşık 65 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Gennady Nikolayeviç Timçenko'nun 50 milyon Euro değer biçilen yatı "Lena" ise Sanremo limanında ele geçirildi.

Mordaşov ve Timçenko, Rusya'nın en zengin isimleri arasında yer alıyor.

Forbes dergisine göre 2021'de Mordaşov 29 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin ismiydi. Dergiye göre Timçenko'nun serveti de 22 milyar doları buluyor.

Mordaşov'un özellikle çelik ve madencilik, Timçenko'nunsa enerji sektöründe faal olduğu biliniyor.

SERVETİNİ EŞİNE DEVRETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

AB'nin yaptırım kararlarının ardından Mordaşov'un servetinin bir kısmını karısına transfer ettiği haberleri çıkmıştı.

Fortune dergisi, Mordaşov'un Nordgold madencilik şirketindeki 1,1 milyar dolarlık hissesinin tamamını eşi Marina Mordaşova'ya devrettiğini yazdı.

Rus oligarklara yönelik İtalya'da atılan bu adımın bir benzeri de Fransa'da gerçekleşmişti. Fransa hükümeti geçen Perşembe günü, Rosneft enerji şirketinin başındaki Igor Seçin'in La Ciotat limanındaki yatına el koyulduğunu açıklamıştı.

Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Seçin'in "Amore Vero" (Gerçek Aşk) isimli yatına 120 milyon dolar değer biçiliyor.

Almanya'da da Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık "Dilbar" isimli mega yata el koyulduğu haberleri çıkmış ancak daha sonra Alman makamları bu iddiayı yalanlamıştı.

İtalya'daki iki yata el konulduğu saatlerde Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rus oligarklara ait toplam değeri 140 milyon Euro olan mal varlığına el konulacağını açıkladı.

Di Maio, Putin'e yakın olan isimlerin hedef alınmasıyla Rusya liderini "düşünmeye ikna etmeyi" amaçladıklarını söyledi.

Bakan, "Savaş, savaşla karşılık vererek çözülemez. Putin'in saldırılarını durdurup onu masaya getirmeliyiz" dedi.