İtalya: Uluslararası baskı İsrail’e değil, Hamas’a yöneltilmeli

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılan Meloni, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Filistin’in tanınmasına karşı değilim ama doğru öncelikleri belirlemeliyiz” dedi.

Meloni, hükümetin bu konuda parlamentoya bir önerge sunacağını da duyurdu.

İtalyan Başbakan, savaşın sorumluluğunu Hamas’a yükleyerek, “Hamas, rehineleri teslim etmeyi reddederek savaşın bitmesini engelliyor. Uluslararası baskı İsrail’e değil, Hamas’a yöneltilmeli” ifadelerini kullandı.

Meloni liderliğindeki sağ hükümet, Avrupa Birliği içinde İsrail’in en güçlü destekçileri arasında yer alıyor.

İtalya, bu ay Filistin devletini tanıyan İngiltere, Kanada ve Fransa gibi G7 ülkelerinin yolunu izlemeyi reddetti.