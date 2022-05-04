İtalya ve Japonya duyurdu: Ateşkes için çalışıyoruz

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:30

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japon mevkidaşı Kişida Fumio ile başkent Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. İki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Mario Draghi, konuk başbakan ile görüşmelerinde "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadıklarını" söyledi. Draghi, "Rusya'nın düşmanlıkları bir an önce sonlandırması için baskı yapmaya devam ediyoruz. İtalya ve Japonya, sivillerin tahliyesini sağlamak ve barış görüşmelerini desteklemek için yerel dahi olsa en kısa sürede ateşkes sağlamak için çalışıyor" dedi.

JAPONYA'YA TEŞEKKÜR

Draghi, İtalya ve Japonya'nın enerji başta olmak üzere savaşla bağlantılı acil durumların yönetiminde müttefik olduğunu dile getirerek, Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz tedariki konusundaki yardımlarından ötürü Japonya'ya teşekkür etti.

Draghi ayrıca, Japon mevkidaşının ziyaretinin "mükemmel düzeyde olan iki ülke ilişkilerine daha da ivme kazandıracağını" belirtti.

'DOĞU ASYA'DA DURUM GERGİN'

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Japonya ve İtalya, Rusya'ya karşı eşi görülmemiş yaptırımların uygulanmasında ve Ukrayna'ya yönelik yardımların güçlendirilmesinde birleşmiş vaziyette" diye konuştu.

Kişida Fumio, G7 de olmak üzere uluslararası toplumda saldırganlığa kararlı bir yanıt vermenin ne kadar önemli olduğu ve Ukrayna halkı ile hükümetini destekleme konusunda ortak sorumlulukları üzerinde mutabık olduklarını söyledi.

Kişida, "Doğu Asya'daki jeopolitik durum özellikle gergin. Kuzey Kore'nin birkaç saat önce balistik füze fırlatışına atıfta bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Kişida ayrıca, İtalya'nın Hint-Pasifik bölgesiyle ilgilenmeye istekli olmasından memnuniyet duyduklarını ve bu iş birliğini derinleştireceklerini dile getirdi.