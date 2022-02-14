İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto
İtalya'da Covid-19 aşısına ve aşının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkanlar Roma'da protesto gerçekleştirdi.
Ülkede yarından itibaren 50 yaş üzerine aşının zorunlu hale gelecek olması ve dünya genelindeki aşı karşıtı gösterileri, İtalya’ya taşımak üzere kısa mesaj programları üzerinden organize olan aşı karşıtlarının başkentteki protestosuna katılım beklenenden az oldu.
Roma'nın kent merkezindeki Venedik Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 gösterici, aşının zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 aşısı yaptırıldığını ya da kısa süre önce Covid-19'un atlatıldığını veyahut son 48 saat içinde negatif sonuçlu test sonucunu belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesi uygulamasını protesto etti.
Göstericiler, barışçıl protesto için bir araya geldiklerini belirterek, polisin kendilerini güvenlik çemberine almasına tepki gösterdi. Bazı protestocular da "Covid-19 bahanesiyle ülkede diktatörlük kurulduğu" görüşünü dile getirdi.
Covid-19’a yönelik önlemleri başından beri protesto eden eski jandarma generali siyasetçi Antonio Pappalardo da protestoya katılımın düşük olmasına tepki gösterirken, güvenlik güçlerinin de gösteriye katılmak isteyenleri engellediğini savundu.
Aşı karşıtlarının eylemi dolayısıyla Roma kent merkezinde özellikle de Başbakanlığa çıkan yollarda güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı ve Corso Caddesi'ni ulaşıma kapattığı görüldü.
Protestocu grup nedeniyle polis, bir süre Venedik Meydanı'nı trafiğe kapattı.
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