İtalya'da Dostoyevski dersini iptal eden üniversite, tepkiler üzerine geri adım attı

02 Mart 2022 Çarşamba, 14:58

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İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı alınca büyük bir eleştiri dalgasına hedef oldu. Üniversite tepkiler üzerinde geri adım atmak zorunda kaldı ve dersin programlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Dostoyevski dersini vermesi planlanan yazar Paolo Nori, dersin iptal edildiğini dün sosyal medyada yayımladığı bir videoyla duyurdu. Rusya ve Rus edebiyatıyla ilgili kitaplar yazan Nori, Milano-Bicocca Üniversitesi'nde Dostoyevski ile ilgili dört dersten oluşan bir kurs vermeyi planladığını ancak dün üniversite yönetiminin kursu "ertelediğini" açıkladı.

Nori üniversite yönetiminden dün aldığı e-posta'da, "Sevgili profesör, bu sabah rektör yardımcısı ve rektör, Dostoyevski kursunu erteleme kararını bildirdiler. Amaç, içinde bulunduğumuz bu gergin dönemde özellikle de üniversite içinde herhangi bir polemiğe yol açmamak" denildiğini anlattı.

Paolo Nori, zaman zaman gözyaşları içinde konuştuğu videoda bunu bir "sansür" olarak niteledi ve şöyle devam etti:

"Ukrayna'da yaşananlar korkunç, düşününce ağlayasım geliyor. Bunun sonucunda İtalya'da yaşanansa gülünç. Bir İtalyan üniversitesinin Dostoyevski ile ilgili bir dersi yasaklamasına inanamıyorum."

'SAVAŞA KARŞI EN GÜÇLÜ PANZEHİR KÜLTÜRDÜR'

Yazarın bu açıklaması sonrası akademi ve siyaset dünyasının yanı sıra sosyal medyada da üniversite yönetimine tepki ve Nori'ye destek yağdı.

Videonun hızla yayılmasının ardından İtalya'da birkaç saat içinde Dostoyevski, Paolo Nori ve Bicocca etiketleri Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Eski Başbakan Matteo Renzi, "Milano Bicocca Üniversitesi, Paolo Nori'nin Dostoyevski derslerini durdurmuş. Putin'e karşı çıkmak için Dostoyevski çalışmayı yasaklamak delirmiş olmak demektir. Böyle bir dönemde daha az değil daha çok ders çalışmak gerekir. Üniversitelerde beceriksiz bürokratlara değil öğretmenlere ihtiyaç var" diyerek karara tepki gösterdi.

İtalyan Solu Partisi lideri Nicola Fratoianni de "Savaş ve şiddete karşı en güçlü panzehir kültürdür. Kültürü durdurmak aptalca ve şiddet içeren bir tercihtir" dedi.

Nori'ye destek veren akademisyenler arasında ise kendisi de Bicocca Üniversitesi'nde çalışan öğretim görevlisi Michela Cella da yer aldı.

Cella, "Karamazov Kardeşler" kitabının fotoğrafını paylaşarak "Üniversitemin kararına katılmıyorum ve Paolo Nori'yle dayanışma duygularımı ifade ediyorum" diye yazdı.

Sosyal medyada yapılan binlerce yorumda "polemiklere yol açmama" gerekçesiyle alınan bu kararın kendisinin polemiğe yol açtığına da dikkat çekildi.

Üniversite yönetimine "cehaleti teşvik etmek", "çocukça tepki göstermek" ve "savaşa yanıt olarak Rus karşıtı duyguları körüklemek" gibi suçlamalar yöneltildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Paolo Nori'ye dersini internet üzerinden herkese açık olarak vermesi çağrısı yaptı.

Yoğun tepkiler üzerine Milano-Bicocca Üniversitesi bu sabah geri adım attı. Üniversite'den yapılan açıklamada "Milano-Bicocca Üniversitesi, diyaloğa ve dinlemeye açık bir yüksek eğitim kurumudur" denildi ve Paolo Nori'nin dersinin planlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Üniversitenin geri adım atması genel olarak olumlu karşılansa da özür dilenmemesine tepkiler de geldi.

FLORANSA'DAKİ HEYKELİN YIKILMASI TALEBİ

Öte yandan sosyal medyadaki tartışmaya katılan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, kendisine de kentteki Dostoyevski heykelinin yıkılması talebi geldiğini açıkladı.

https://twitter.com/DarioNardella/status/1498968463582367750?s=20&t=Z_vsznjs5t371ee-uFE1Ug

Dostoyevski'nin 200. doğum yıldönümü şerefine, Rusya'nın İtalya Büyükelçiliği'nin finansmanıyla geçen Aralık ayında Floransa'da Dostoyevski heykelinin açılışı yapılmıştı.

Belediye Başkanı Nardella, heykelin yıkılması çağrısının kimden geldiğini açıklamazken, "Bu, bir diktatörün ve hükümetinin delice savaşı, bir halkın diğeriyle savaşı değil. Yüzlerce yıllık Rus kültürünü iptal etmek yerine Putin'i bir an önce durdurmaya odaklanalım" dedi.