İtalya'da feci olay: Selfie çekerken yanardağa düştü!

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:18

Tatil için ABD’den İtalya’ya giden 23 yaşındaki turist ve 3 arkadaşı, Vezüv yanardağına yaptıkları gezi esnasında hayatlarının en korkunç dakikalarını yaşadı.

İZİNSİZ GİRİŞ SONU OLUYORDU

Milliyet'te yer alan habere göre, ülkenin turistik yerlerini gezen ekip, birçok kişi için ilgi çekici olan ve dünyanın en ünlü yanardağı olan Vezüv’e gitmeye karar verdi. Kısa bir planlamanın ardından 4 arkadaş 9 Temmuz günü Pompei şehrini ve Vezüv yanardağını gezmeye karar verdi.

Napoli şehrinin doğusunda bulunan yanardağa ulaşan 4 kişilik turist grubu, gezinin daha ucuza gelmesi ve daha fazla “macera” barındırması için rehber kiralamadan dağa tırmanmaya karar verdi.

Dağın bulunduğu milli parkın girişindeki turnikeleri atlayarak geçen turistler, rehber kiralamadı ve kendilerine sunulan güvenli rotayı da terk ederek daha farklı bir yol üzerinden dağın zirvesine ulaşmayı hedefledi.

Zirveye ulaşmak için yaklaşık bin 200 metre tırmanan turistler, zirveye ulaştıklarında bir süre Napoli şehrini izlemeye başladı. Manzarayı seyreden turist grubu, birkaç fotoğraf çekildikten sonra Vezüv yanardağının kraterini incelemeye başladı. Bu sırada 23 yaşındaki genç adam, krateri arkasına alarak bir selfie çekmeye karar verdi. Tam da bu esnada elinden kayan telefon Vezüv yanardağının metrelerce derinliğe sahip olan kraterine düştü.

Telefonunun düşmesine engel olmaya çalışan genç adam da dengesini kaybetti ve telefonu ile birlikte metrelerce derinlikteki kratere yuvarlandı.

SEFERBER OLDULAR

Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte bölgeye polisler ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopter yardımıyla kraterin içinden çıkarılan adam, olayı mucizevi şekilde sadece birkaç ufak sıyrık alarak atlattı.

Genç adam tedavi için hastaneye kaldırılırken, kaza sırasında adamın yanında bulunan 3 kişi, dağa tırmanırken belirtilen rotayı kullanmadıkları için polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ve hastanede tedavisi devam eden adam, yasak bölgeye girmekle suçlanıyor.

2017 YILINDA YAŞANAN OLAY ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Son yaşanan kaza, yetkililere göre mucizevi şekilde can kaybı yaşanmadan atlatılmış olsa da, yanardağ ve çevresinde bulunan diğer kraterlerde yaşanan kazaların bazıları ölümle sonuçlandı.

2017 yılının Eylül ayında yaşanan olayda 11 yaşındaki bir çocuk, bölgede bulunan farklı bir kratere düştü ve hayatını kaybetti. Annesi ve babası ise çocukları kurtarmaya çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek çocuklarının ardından kratere düştü. Yaşanan olayda en küçük çocuk dışında tüm aile üyeleri hayatını kaybetti.

Vezüv yanardağı, en son 1944 yılının Mart ayında lav püskürttü. Napoli ve diğer yakın kasabalara yakınlığı nedeniyle dünyanın en tehlikeli yanardağları arasında sayılıyor.



