İtalya'da kuraklık alarmı: Tarım üretimi 'yüzde 30 düşebilir'

İtalya, ülkede son 70 yılda görülen en kötü kuraklık karşısında, ülkenin kuzeyinde Po Nehri'nin geçtiği beş bölgede olağanüstü hal ilan etti. Tarım sendikası Coldiretti'ye göre kuraklık ülkenin tarım üretiminin yüzde 30'unu tehdit ediyor.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
05 Temmuz 2022 Salı, 09:09
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Damaged soy plants in Porto Tolle, northern Italy. Photo: June 2022
Reuters
Bu soya gibi birçok tarım ürünü tahrip oldu.

İtalya, ülkede son 70 yılda görülen en kötü kuraklık karşısında, ülkenin kuzeyinde Po Nehri'nin geçtiği beş bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardsiya, Piedmont ve Veneto bölgelerine, su kıtlığıyla başa çıkabilmeleri için acil durum bütçesinden 36,5'er milyon euro verilecek.

Tarım sendikası Coldiretti'ye göre kuraklık ülkenin tarım üretiminin yüzde 30'unu tehdit ediyor. Bazı belediyeler de su kısıtlaması önlemlerini açıkladı. İtalya'da aşırı sıcak hava, kış ve bahar aylarında da az yağmur yağması su sıkıntısını kötülşetirdi.

İtalyan hükümeti "Olağanüstü hal kararı mevcut durumu olağanüstü araç ve güçlerle yönetmeyi amaçlıyor" açıklaması yaptı.

Hükümet ayrıca durum iyileşmezse, ek önlemlerin de alınabileceğini belirtti.

The dry bed of the Sangone River, Po River's left tributary. Photo: June 2022
Anadolu Agency via Getty Images
Po Nehri bazı noktalarda kurudu.

Po, İtalya'nın en uzun nehri ve doğuya doğru 650 kilometreden fazla akıyor.

Po Vadisi'ndeki çifçtiler, deniz suyunun nehre aktığını ve ürünlerini tahrip ettiğini söylüyor.

İtalyan Alpleri'nde bir buzulun kopması sonucu oluşan çığda da yedi kişi hayatını kaybetmişti. Başbakan Mario Draghi, bunun "hiç şüphesiz" küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu belirtmişti.


BBC Türkçe
italya kuraklık Tarım
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