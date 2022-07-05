İtalya'da kuraklık alarmı: Tarım üretimi 'yüzde 30 düşebilir'
İtalya, ülkede son 70 yılda görülen en kötü kuraklık karşısında, ülkenin kuzeyinde Po Nehri'nin geçtiği beş bölgede olağanüstü hal ilan etti. Tarım sendikası Coldiretti'ye göre kuraklık ülkenin tarım üretiminin yüzde 30'unu tehdit ediyor.
İtalya, ülkede son 70 yılda görülen en kötü kuraklık karşısında, ülkenin kuzeyinde Po Nehri'nin geçtiği beş bölgede olağanüstü hal ilan etti.
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardsiya, Piedmont ve Veneto bölgelerine, su kıtlığıyla başa çıkabilmeleri için acil durum bütçesinden 36,5'er milyon euro verilecek.
Tarım sendikası Coldiretti'ye göre kuraklık ülkenin tarım üretiminin yüzde 30'unu tehdit ediyor. Bazı belediyeler de su kısıtlaması önlemlerini açıkladı. İtalya'da aşırı sıcak hava, kış ve bahar aylarında da az yağmur yağması su sıkıntısını kötülşetirdi.
İtalyan hükümeti "Olağanüstü hal kararı mevcut durumu olağanüstü araç ve güçlerle yönetmeyi amaçlıyor" açıklaması yaptı.
Hükümet ayrıca durum iyileşmezse, ek önlemlerin de alınabileceğini belirtti.
Po, İtalya'nın en uzun nehri ve doğuya doğru 650 kilometreden fazla akıyor.
Po Vadisi'ndeki çifçtiler, deniz suyunun nehre aktığını ve ürünlerini tahrip ettiğini söylüyor.
İtalyan Alpleri'nde bir buzulun kopması sonucu oluşan çığda da yedi kişi hayatını kaybetmişti. Başbakan Mario Draghi, bunun "hiç şüphesiz" küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu belirtmişti.
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki