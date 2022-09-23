İtalya'da sağ ittifak, seçimlerden önceki son mitingini Roma'da yaptı

23 Eylül 2022 Cuma, 07:31

Seçim kampanyası döneminin sonuna yaklaşıldığı ülkede, seçim yasakları başlamadan önce yayınlanan anketlerde seçimin favorisi gösterilen sağ ittifakın liderleri, başkentin işlek meydanlarından Popolo’da akşam saatlerinde düzenlenen mitingle seçmenleriyle bir araya geldi.

Mitinge, anketlerde birinci sırada gözüken aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, merkez sağdan Forza Italia Partisi’nin lideri Silvio Berlusconi ile ittifaka destek veren diğer küçük sağ partilerin temsilcileri katıldı.

Seçimde birinci parti çıkacağı tahminleri yapılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimleri anayasayı değiştirecek çoğunlukla kazanırlarsa başkanlık sistemi reformunu getireceklerini söyledi.

Meloni, seçimlerdeki rakibi merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta’nın hafta başında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesini eleştirerek, "Gazda tavan fiyata ihtiyacımız var. Biz Letta gibi Almanya’ya gidip gazda tavan fiyatı konuşmadan, ulusal çıkarları kendine destekle takas etmeye çalışmıyoruz." dedi.

FdI lideri, iktidar olmaları halinde hem İtalya’nın hem de Avrupa sınırlarını koruyacaklarını vurgularken, düzensiz göçü engellemek için Afrika ülkelerine "hotspot" olarak bilinen göçmenlerin kayıt altına alındığı ve mülteci statüsü alıp almayacağının değerlendireceği merkezler kurmak istediğini ifade etti.

Meloni, pandeminin geri dönmesi durumunda, salgınla mücadelede mevcut Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın ve Çin'in benimsediği kısıtlayıcı önlemlere başvurmayacaklarını belirterek, "Speranza modeli, bize hem en büyük kısıtlamaları getirdi hem de en yüksek bulaşma ve ölüm sayılarını. Temel özgürlüklerimizi bu büyücü çırakları karşısında ezdirmeyeceğiz. Medeniyetimizin temel değerleriyle beraber sağlık hakkını da savunacağız.” ifadelerini kullandı.

Meloni, solun kendilerini etiketleme derdinde olduğunu belirterek, “Sol gergin çünkü gücü kaybetme korkusu yaşıyorlar" diye konuştu.

SALVİNİ, YİNE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI İSTEDİĞİNİ BELLİ ETTİ

Anketlerde oy oranı itibariyle üçüncü sırada yer alan Salvini de "Bir söz vermek için buradayız. 5 yıl boyunca iyi ve beraber yönetmek için. Sol bölünmüş durumda ve kavgacı. Biz burada hakaret etmeden, tehdit etmeden birleştik." dedi.

Salvini, kendi amacının İtalya'yı korumak olduğunu dile getirerek, "Hükümete gelir gelmez ilk işim enerjideki ve gazdaki artışı durdurmaya yönelik kararname olacak." yorumunu yaptı.

Matteo Salvini, daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı 2018-2019 döneminde Akdeniz'de sivil toplum kuruluşlarınca kurtarılıp İtalya'ya getirilenleri limanlara kabul etmediği için yargılandığını hatırlatarak, "Daha önce yaptığım gibi yine göçmen gelişlerini durdurmak için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

BERLUSCONİ: "İTALYA, SOL TARAFINDAN YÖNETİLMEK İSTEMİYOR"

Forza Italia lideri Silvio Berlusconi de “Ben buradayım çünkü bugün birleştik. Biz ülkenin gerçek çoğunluğuyuz. Her seçim döneminde, yerel seçimler olsun, Avrupa Parlamentosu seçimleri ya da genel seçimler olsun siyasi açıdan hep aynı tepkiyi gördük. İtalya, sol tarafından yönetilmek istemiyor." dedi.

Berlusconi, Avrupa’da tek bir savunma ve dış politikası olması gerektiğini, bunun Avrupa’yı dünya çapında askeri bir güç getirmek için tüm devletlerin koordinasyonunun tek bir elden idare edilebileceğini söyledi. Bu arada, Berlusconi’nin miting alanına ve kürsüye gelirken destek alarak yürüyebildiği dikkati çekti.

MELONİ TARAFTARLARI, UMUTLA LİDERLERİNİ "BAŞBAKAN" GÖRMEK İSTİYOR

Mitinge katılan 20 yaşındaki öğrenci Filippo, AA muhabirine etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, İtalyanların çıkarlarını yeniden merkezine koyacak bir hükümeti göreve getirme fırsatlarının olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda anlaşmalar üzerine kurulmuş, İtalya'nın iyiliğini önemsemeyen hükümetler görev yaptı. Bu nedenle Pazar günü FdI için, Meloni için oy kullanacağım." yorumunu yaptı.

Beatrice de "Bu seçimlerde, nihayet İtalyanlar Giorgia Meloni için oy kullanıyor. İtalya'yı kurtarmalıyız. Bizi inanılmaz derecede küçülttüler. Bu insanlık dışı. Özellikle de biz gençleri... Ben 31 yaşındayım. Örnek bir kadın olarak Giorgia Meloni'yi başbakan olarak görmek istiyorum. Çünkü o gerçekten bizi önemsiyor." dedi.

Beatrice, Meloni'nin hükümete geldikten sonra öncelikli işinin enerji ve uluslararası ilişkiler olması gerektiğini ifade etti.

Bir diğer vatandaş Roberto da Meloni'nin tutarlı bir lider olduğunu ve söylediğini yaptığını, bunu da gösterdiğini, iktidara gelince yine yapacağını söyledi.

Roberto, FdI ve Meloni’nin "post-faşist" olarak anıldığının hatırlatılması üzerine, "Faşizm 80 yıl önce öldü. Faşizm tehlikesi artık yok. Aksi takdirde kenara atılmış bir millet olurdun. Meloni, faşizmi getirecek biri değil. Bence sorun yok." değerlendirmesini yaptı.