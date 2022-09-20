Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye’de tecrübe kazanıyor
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Mersin’de kurulan akademisinin tanıtımı gerçekleştirmek için kente gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, akademide eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Mersin Stadyumunda gerçekleştirilen buluşmada Zanetti, çocuklarla antrenman yaptı. Zanetti’yi karşılarında gören çocuklar ve tribünde oturan veliler ise büyük heyecan yaşadı. Antrenmanın ardından çocuklar Zanetti ile fotoğraf çektirebilmek için birbiri ile yarıştı. Efsane futbolcu çocuklarla tek tek fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.
Programın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Zanetti, Türkiye’de görev alan İtalyan teknik adamlar Farioli, Montella ve Pirlo’nun tecrübe kazandığını, performanslarını izleyeceklerini söyledi. Türkiye liginin önemli bir lig olduğunu kaydeden Zanetti, ligi yakından takip ettiğini belirtti.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'