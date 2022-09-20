Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye’de tecrübe kazanıyor

"ICARDI BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİ"

Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain’den (PSG) Galatasaray’a transfer olan eski İnterli futbolcu Mauro İcardi’nin büyük bir kulübe geldiğini dile getiren Zanetti, "Başarılı bir futbolcu ama yeni geldi, şu an için bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.