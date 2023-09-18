İtalya'da şiddetli deprem: Binalar hasar gördü, okullar tatil edildi

İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan Marradi kasabasında sabah saatlerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığı, ancak bazı binaların hasar gördüğü bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:07
İtalya'da şiddetli deprem: Binalar hasar gördü, okullar tatil edildi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan Marradi kasabası, 5,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 

Sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 9 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Toskana Bölgesi Başkanı Eugenio Giani, gerçekleşen depremde can kaybı olmadığını, ancak bazı binaların hasar gördüğünü söyledi.

Giani, "Şu anda, merkez üssü Marradi kasabası olan deprem sonucunda herhangi bir kritik durum tespit edilmedi. Bazı binalarda hasar meydana geldi. Yetkili makamlar binaları ve yapıları kontrol etmeye devam ediyor. Deprem bölgesinde okullar derhal tatil edilmiştir" dedi.

İtalyan yetkililer de bölge sakinlerinden bazı çağrılar aldıklarını, ancak şu ana kadar herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.

İtalyan uzmanlar, bölgenin deprem açısından yüksek risk altında olduğuna dikkat çekti.


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