İtalya'dan Fransa uyarısı: Diğer ülkelere yayılmasını önlemeliyiz

Fransa'da giderek büyüyen şiddetli protestoların ardından İtalya'dan bir uyarı geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, gösterilerin "Fransa'dan Fransızca konuşulan diğer ülkelere yayılmasının önlenmesi" gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 13:54
İtalya'dan Fransa uyarısı: Diğer ülkelere yayılmasını önlemeliyiz
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İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Fransa'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antonio Tajani, eylemlerin "Fransa'dan Fransızca konuşulan diğer ülkelere yayılmasının önlenmesi" gerektiğini söyledi.

Tajani, "Durum son 24 saat içinde düzelmiş görünüyor. Öldürülen çocuğun büyükannesi sükûnet çağrısında bulundu. Bu şiddetin bir petrol tabakası gibi İsviçre ve Belçika'ya yayılmasını önlemeliyiz" dedi.

Tajani, şiddeti kışkırtanların "tecrit edilmesi" çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki İtalyanlara yerel makamların talimatlarına uymaları ve "çatışma alanlarından uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Fransa'daki eylemler, geçtiğimiz Salı günü Nanterre'de polisin yol kontrolü sırasında 17 yaşındaki bir genci vurarak öldürmesinin ardından başlamıştı.


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