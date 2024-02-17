İtalya'dan İsrail'e uyarı: Refah'a saldırmamalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Refah'a saldırmaması gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 08:53
İtalya'dan İsrail'e uyarı: Refah'a saldırmamalı
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60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere dün akşam Almanya'nın Münih kentine gelen Tajani, burada geç saatlerde bir basın toplantısı düzenledi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları olarak İtalya’nın dönem başkanlığında bugün ilk toplantılarını Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde yapacaklarını belirten Tajani, Orta Doğu'daki gelişmelerde, G7 ülkeleri olarak rehinelerin serbest bırakılmasıyla bir ateşkes yönünde ilerleyebileceklerini ifade etti.

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Tajani, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına da değinerek, "İsrail, Refah'a saldırmamalı ve bir ateşkes için çalışmayı beklemeli ki bu tek taraflı olamaz. Eğer Hamas da halkının iyiliğini istiyorsa tüm savaş eylemlerini durdurmalı ve rehineleri serbest bırakmalı. Onlar serbest bırakılmadan herhangi bir müzakere zor" diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da hapishanede hayatını kaybetmesinin de G7 ülkelerinin yapacağı ortak bildiride yer alıp almayacağına da bakacaklarını belirten Tajani, "Bana öyle geliyor ki, G7'de bir endişe var Navalnıy'ın ölümüne dair ve hepimiz olanları kınıyoruz" dedi.

Tajani, Navalnıy’ın ölümü hakkında gerçeğin ortaya çıkması temennisini dile getirerek, "Soğuktan öldüğünü düşünseydik bunun araştırılmasını istemezdik. Şüpheler bir şeylerin yolunda gitmediği yönünde ve Kremlin’in kesinlikle sorumlulukları vardır" yorumunu yaptı.

Tajani ayrıca, Ukrayna'nın özgürlüğünün temel öneme sahip olduğunun da altını çizdi.


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