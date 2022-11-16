İtalya'dan Polonya açıklaması: Gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyoruz
İtalya, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin gelişmeleri "büyük dikkatle" izlediğini duyurdu.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiklerini bildirdi.
Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanlığı (Farnesina), Polonya'daki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. Savunma Bakanlığı, Avrupa ülkeleri ve NATO müttefikleriyle sürekli temas halinde. Hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Polonya halkına yakınım" ifadelerini kullandı.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
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