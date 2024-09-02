İtalyan atlet, madalya sıralamasından çıkarıldı: 'Yasaklı cihaz...'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 14:38

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:38

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İtalyan kürekçi Giacomo Perini, yarış sırasında sandalında cep telefonu bulundurduğu gerekçesiyle bronz madalyasından mahrum bırakıldı.

Dünya Kürek Federasyonu, "PR1 erkekler tekler finalinde İtalyan atletin yarış sırasında iletişim ekipmanı kullandığı, bu durumun kural 28 ve Ek R2, Kural 28'in Tüzüğü'ne aykırı olduğu bulundu" şeklinde açıklama yaptı.

28 yaşındaki sporcu, cep telefonunun yarış sırasında kullanılmadığını, bunun bir hata olduğunu belirtti.

Perini, ANSA'ya verdiği demeçte, "Cep telefonunu bulduklarını söyleyemezler çünkü yarış sırasında cep telefonunu hiç kullanmadım. Telefonu jüriye verdim ki son aramanın bir önceki gece, psikologla olduğunu görebilsinler" dedi.

Perini'nin ihlal ettiği belirtilen kuralın tam metni, 'sandaldan dışarıya elektrikli ya da elektronik ekipman kullanılarak mürettebatla iletişim kurulamaz' şeklinde.

Bu hatanın ardından Avustralyalı kürekçi Erik Horrie dördüncü sıradan üçüncülüğe yükseltildi.

İtalyan Kürek Federasyonu duruma ilişkin olarak resmi bir itirazda bulunma niyetini belirterek, "Federasyon, sandalda unutulmuş olması dışında suçu olmayan Perini'nin telefon kayıtlarıyla resmi bir itirazda bulunuyor. İtirazın sonucu hakkında yakında bilgi vereceğiz" açıklamasını yaptı.