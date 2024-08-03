Milli atlet Kayhan Özer, 7. oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Kayhan Özer, erkekler 100 metre elemelerinde finale kalma başarısı gösteremedi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler 100 metre elemeleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Kayhan, 10.34'lük derecesiyle serisinde 7'nci oldu ve finale yükselemedi.
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