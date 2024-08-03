Milli atlet Kayhan Özer, 7. oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Kayhan Özer, erkekler 100 metre elemelerinde finale kalma başarısı gösteremedi.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:57
Milli atlet Kayhan Özer, 7. oldu!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler 100 metre elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Kayhan, 10.34'lük derecesiyle serisinde 7'nci oldu ve finale yükselemedi.


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