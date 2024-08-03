Milli atlet, Paris 2024 kadınlar yüksek atlamada 1.92 ile tarihi başarı yakaladı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda atletizmde ilk finalimiz geldi. Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92 metrelik derecesiyle elemeleri 8. sırada tamamlayıp adını finale yazdırdı. Olimpiyatlara ilk kez katılan Savaşkan, yarın madalya mücadelesine çıkacak. Kadınlar 3 adım atlamada elemeyi geçemeyen sporcumuz Tuğba Danışmaz Paris 2024’e veda etti. Çekiç atmada Özkan Baltacı, elemeleri 71.40’lık derecesiyle 27. sırada tamamlayarak finale kalma başarısı gösteremedi.

OKÇULUKTA ŞANSSIZDIK

Okçuluk karışık takım elemesinde Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Satsuki Noda-Junya Nakanishi’den oluşan Japonya’ya 5-4 yenilerek elendi. İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38’le eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 aldı. Dördüncü seti milliler, ‘tam puanlık’ atışlarla 40-36 kazandı. Final seti 19-19 berabere bitti, Japonya “merkeze yakın ok” avantajıyla çeyrek finale yükseldi. Atıcılıkta kadınlar 25 metre havalı tabanca elemelerinde Şevval İlayda Tarhan 579 puanla 21., Şimal Yılmaz ise 574 puanla 28. oldu ve final etabına kalamadı.

ESRA YUMRUKLARINI ÇEYREK FİNALE VURDU

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Tunus’tan Khouloud Hlimi’yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kahraman, çeyrek final mücadelesine yarın çıkacak. Judo erkekler artı 100 kiloda 18 yaşındaki İbrahim Tataroğlu, son 32’de Sloven Enej Marinic’i yendi. Milli sporcumuz, son 16 turunda dünya şampiyonu ve bir numaralı seribaşı Güney Koreli Minjong Kim’e ippon’la yenilerek oyunlara veda etti.

ELİS 22.LİKLE BİTİRDİ



Yelkende Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 karışık takımımız, ilk yarışını 14., ikinci yarışını 9. sırada bitirdi. Sporcularımız ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı. Toplam 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar madalya mücadelesine çıkacak. Olimpiyat Oyunları’na katılan ilk kadın kürekçimiz Elis Özbay, tek çifte D finalinde 7.46.95’lik derecesiyle 4. olup Paris 2024’ü 22. sırada tamamladı. Yelken ILCA 7 kategorisinde Yiğit Yalçın Çıtak, 2. günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18. bitirdi. Yelken ILCA 6 kategorisinde Ecem Güzel, ikinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 19. tamamladı. Milli yelkencinin mücadelesi bugün üç yarışla daha devam edecek.

MADALYAYI KAÇIRDIK

Judoda Kayra Yılmaz, son 16 turunda Moğolistan’dan Amarsaikhan’ı yenip çeyrek finale, son Olimpiyat şampiyonu Japon Akira Sone’yi mağlup ederek de yarı finale yükseldi. Kayra bu turda İsrailli Hershko’ya maçın ilk saniyelerinde ippon’la yenilince final şansını kaybetti. Bronz madalya maçına çıkan sporcumuz, Güney Kore’den Hayun Kim’e kaybedip Paris 2024’ü 5. tamamladı.