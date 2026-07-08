İtalyan basını yazdı: Meloni’den Erdoğan’a 'Trump' ricası

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde, zirvenin ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi çıkışlarına sahne olmaması için özel bir ricada bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan kulis bilgilerine göre Meloni, zirvenin ev sahibi konumundaki Erdoğan’dan toplantıların mümkün olduğunca teknik ve operasyonel düzeyde yürütülmesini istedi. Meloni’nin, Trump’a zirvenin gündemini gölgeleyebilecek siyasi vitrin alanı açılmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Corriere della Sera’da yer alan habere göre Meloni, NATO’nun yıllık zirvesi için Ankara’da bulunuyorken, Trump’la son dönemde yaşanan gerilim nedeniyle rahatsız, kırgın ve hayal kırıklığı içinde.

Haberde, Roma’daki ABD Büyükelçiliği’nde Amerikan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona çok sayıda İtalyan bakanın katılmasının bu tabloyu değiştirmediği belirtildi. İki ülkenin kurumsal ilişkilerinin sürdüğü, ancak liderler arasındaki kişisel ilişkinin farklı bir düzlemde değerlendirildiği ifade edildi.

ERDOĞAN'DAN TEKNİK ZİRVE TALEBİ

İtalyan basınına göre Meloni’nin Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi bu nedenle önem taşıyor. Meloni’nin, NATO Zirvesi’nin ev sahibi olan Erdoğan’dan, toplantıların mümkün olduğunca teknik ve operasyonel gündeme bağlı kalacak şekilde yönetilmesini rica ettiği belirtildi.

Bu talebin arkasında, Trump’a zirve boyunca siyasi çıkışlar yapabileceği ve Avrupa ile Washington arasındaki gerilimi görünür kılabileceği alanlar bırakmama düşüncesinin bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Trump’ın son dönemde Avrupa ülkelerini, özellikle de NATO’ya mali katkıları nedeniyle eleştirdiği; bu eleştiriler arasında İtalya’nın da yer aldığı hatırlatıldı.

TRUMP'IN GÖLGEDE KALMASI İSTENİYOR

Corriere della Sera, Meloni’nin amacının zirvenin Trump ile Avrupalı müttefikler arasındaki gerilimin sembolik bir sahnesine dönüşmesini önlemek olduğunu yazdı.

Haberde, bu hedefin yalnızca Meloni açısından değil, zirveye ev sahipliği yapan Erdoğan açısından da ortak bir çıkar olduğu değerlendirmesi yapıldı. Erdoğan’ın da Türkiye’nin ev sahipliğindeki zirvenin Avrupa ile Washington arasındaki ayrışmanın simgesi haline gelmesini istemeyeceği belirtildi.

AÇILIŞ YEMEĞİNDE MESAFE

İtalyan gazetesine göre, telefon görüşmesinin tonu bu yöndeyse, zirvenin açılış yemeğinde 32 lider aynı masada yer alsa bile Trump’ın Meloni’den oldukça uzakta oturması sürpriz olmayacak.

Haberde, Meloni’nin Trump’la sosyal temas konusunda “asgari düzeyde” hareket edeceği, yani protokol gereği zorunlu olan temasların ötesine geçmek istemediği ifade edildi.

Nitekim, Trump ile Meloni arasındaki "fotoğraf polemiği" zirve protokolünü de yansıdı. NATO Liderler Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekimi sırasında Trump ve Meloni arasındaki mesafe de dikkat çekti.

Meloni'nin, çekim esnasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e oldukça yakın durması ve Trump'la arasındaki mesafeyi koruması gözlerden kaçmadı.

“UZLAŞMA ARAYIŞI BEKLENMİYOR”

Corriere della Sera, Trump’ın son dönemde kullandığı sert ifadelerin Meloni cephesinde rahatsızlık yarattığını yazdı. Haberde, bu nedenle Meloni’nin bu kez Trump’la yeni bir yakınlaşma ya da uzlaşma girişiminde bulunmasının beklenmediği kaydedildi.

İtalya Başbakanı’nın önceliğinin, zirvenin siyasi polemiklere değil NATO’nun yeni güvenlik gündemine odaklanması olduğu belirtildi.

Meloni’nin zirvede, NATO’nun değişen tehdit algısı ve ittifakın yeni rolüne odaklanacağı aktarıldı.