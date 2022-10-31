İtalyan Eni'den Türkiye açıklaması: Altyapı gerekiyor ve gaz fiyatını da artırabilir

31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:43

İtalyan enerji şirketi Eni Başkanı Claudio Descalzi, Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Claudio Descalzi, Türkiye üzerinden İtalya'ya gaz tedarik etmenin yeni altyapı inşası ve yatırım gerektireceğini, aynı zamanda gaz fiyatını da artırabileceğini söyledi.

Descalzi, "Ortak noktalarımız yok ve bu nedenle (gaz dağıtım merkezi kullanmak) zor bir iş olabilir, çünkü altyapıyı inşa etmemiz gerekecek ve bu da gaz maliyetini artıracak. Rusya ile gazımızı aldığımız Ukrayna üzerinden bir bağlantımız olduğunu düşünürsek, neden Türkiye üzerinden alalım ki?" diye konuştu.

Durumun "karmaşık" olduğunu belirten Descalzi, "Yatırımlara ihtiyacımız var ve bunları kim yapacak? Peki benzin fiyatı ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Descalzi, kuzeyden gelen Rus gazını güneye yönlendirmek için ne kadar boru inşa edilmesi gerekeceğini tahmin etmenin zor olduğunu vurgulayarak, "Daha önce tüm akışlar inşa edilmişti ve güneyden kuzeye değil, kuzeyden güneye gidiyordu. Şimdi mesele güneyde ve darboğazları genişletmemiz gerekecek" dedi.