İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli, 83 yaşında hayatını kaybetti. Cavalli, hayvan baskılı tasarımlarıyla hafızalara kazanmıştı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 07:58
İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı ve iş insanı Roberto Cavalli'nin, 83 yaşında Floransa'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cavalli'nin kurucusu olduğu "Roberto Cavalli Masion" şirketinden dün akşam yapılan açıklamada, ünlü modacının hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Cavalli'nin, memleketi Floransa'da mütevazi şekilde başladığı moda kariyerinde, sevilen ve sayılan, dünya çapında tanınan bir isim olmayı başardığı ifade edildi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Cavalli'nin bir süredir tedavi gördüğü ve son günlerde durumunun ağırlaştığı kaydedildi.

Moda tasarımcısı olarak benimsediği gösterişli tarzıyla her dönem dikkati çeken Cavalli, ünlü isimlerin tercih ettiği ikonik bir marka durumundaydı. Roberto Cavalli, tasarımlarında egzotik hayvan baskılarına yer vermesiyle de biliniyordu.

NE OLMUŞTU?

15 Kasım 1940'ta Floransa dünyaya gelen Roberto Cavalli, Nazilerin babasını öldürmesi sebebiyle henüz 4 yaşındayken yetim kalmıştı. Cavalli, geçen yıl 82 yaşındayken 6. kez baba olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yayımladığı taziye mesajında, "Roberto Cavalli'nin vefatıyla İtalya ve moda dünyası büyük bir girişimci ve yenilikçiyi kaybetti. Onun adı her zaman ve her yerde stil ile eş anlamlı kalacaktır. Sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


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