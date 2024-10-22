İtalyan suç örgütü elebaşı Kolombiya'da gözaltına alındı

İtalyan organize suç örgütü elebaşı ve "Ermes" ismiyle bilinen Gustavo Nocella, kokain kaçakçılığı nedeniyle Kolombiya'da gözaltına alındı.

İtalyan suç örgütü elebaşı Kolombiya'da gözaltına alındı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:00

Ulusal basında yer alan habere göre Nocella, 6 aylık teknik takibin ardından ülkenin Medellin kentindeki El Poblado semtinde yakalandı.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, mafya elebaşı Nocella'nın Güney Amerika'daki çeşitli suç örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiği ve kıtadaki kokain kaçakçılığını koordine ettiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Polisinin, Ermes'in yerinin belirlenmesine ilişkin İtalyan ve İngiliz yetkililerle işbirliği içinde çalıştığı öğrenildi.

Basında yer alan bilgilere göre Ermes, Medellin'de kaldığı süre boyunca El Poblado'daki lüks dairesinde yaşadı ve sık sık alışveriş merkezine gitti.

Ermes'in yakalanması, Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Interpol, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Nocella hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.


Etiketler: #italya #Kolombiya

İlgili Haberler

İtalya'dan Mehmet Üstündağ, Hüseyin Yücel, Daniele Santarelli, Hakan Çalhanoğlu ve Ciro Immobile'ye ödül!

İtalya'dan Mehmet Üstündağ, Hüseyin Yücel, Daniele Santarelli, Hakan Çalhanoğlu ve Ciro Immobile'ye ödül!
İtalya'da gündem Ciro Immobile: 'Türkiye macerası çok güzel başladı'

İtalya'da gündem Ciro Immobile: 'Türkiye macerası çok güzel başladı'
İtalya Serie A'ya dönecek mi? Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında açıklama!

İtalya Serie A'ya dönecek mi? Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler