İtalya'da gündem Ciro Immobile: 'Türkiye macerası çok güzel başladı'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, başarılı performansı ile ülkesi İtalya'da gündem oldu.

İtalya'da gündem Ciro Immobile: 'Türkiye macerası çok güzel başladı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:59

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Konyaspor karşısında penaltıdan kaydettiği golle sayısını 8'e çıkardı ve krallık yarışında lider durumda. Onu 5'er golle Tadic, Dzeko, Piatek ve Figueiredo takip ediyor.

GEÇEN SENEYİ ŞİMDİDEN GEÇTİ

İtalyan oyuncu gollerinin 6'sını penaltıdan kaydetti ancak yine de performansıyla Siyah-Beyazlı camianın sevgilisi durumunda. Onun bu yükselişi ülkesinde de yankı buldu. Akşam'ın aktardığına göre İtalyan basını, geçen sezon Lazio formasıyla 31 maçta sadece 7 gol atıp, 1 asist yapan Immobile'nin Beşiktaş'la müthiş bir çıkış yaptığını ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldığını gündeme taşıdı.

''MÜCADELENİN KADERİNİ BELİRLEDİ''

Lazio ile sezonun tamamında 43 maça çıkıp, 11 gol ve 1 asistlik performans gösteren Immobile'nin şimdiden Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 13 maçta, 12 golü var. Derbyderbyderby.it, Immobile'nin golleriyle Beşiktaş'ın ligde ikinci sıraya yükseldiğini ve iyi bir performans gösterdiğini vurguladı. Bu konuda yapılan değerlendirmede ise, "Immobile'nin Türkiye macerası çok güzel başladı ve güzel devam ediyor. Eski Lazio kaptanı gol atma alışkanlığına devam ediyor. Maçın ilk yarım saatinde attığı penaltı golüyle, mücadelenin kaderini belirledi" denildi.


Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #gol krallığı #italya

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