İtalyan suç örgütü Ndrangheta'nın elebaşlarından

Kolombiya polisinden yapılan açıklamada, operasyonun İtalya ve İngiltere güvenlik güçleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) polis teşkilatı Europol işbirliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Amerika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollarla sokulan kokain sevkiyatlarını yönetmek ve uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan rotaları organize etmekle suçlanan zanlının, Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan "Peppe" lakaplı Giuseppe Palermo olduğu aktarıldı.

Ndrangheta'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın güçlü ve zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor.

İtalyan güvenlik güçlerinin son yıllarda operasyonlarını sıklaştırdığı Kalabriya merkezli Ndrangheta'nın, Sicilya'daki Cosa Nostra'ya göre daha karmaşık ve çözülmesi güç bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor.