İtayla açıklarında antik paralar bulundu

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:14

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:14

İtalya Kültür Bakanlığı, Sardunya açıklarında dalış yapan bir dalgıçın on binlerce bronz sikke keşfedilmesini sağladığını açıkladı.

Deniz otlarının arasında bulunan antik paralara ilişkin Bakanlık, denizaltı arkeolojisi bölümü ve sanat koruma ekipleri dalgıçlarını bölgeye gönderdiğini açıkladı.

Tam olarak kaç sikkenin çıkarıldığı henüz belirlenemedi ancak bakanlıktan yapılan açıklamada, "en az 30 bin ila 50 bin sikkenin çıkarıldığı tahmin ediliyor" denildi.

Bakanlık, "Tüm sikkeler mükemmel ve nadir bir şekilde korunmuş durumdaydı. Hasar gören birkaç sikkenin üzerinde hala okunabilir yazılar vardı" sözlerini açıklamasına ekledi.

Sardunya arkeoloji departmanı yetkilisi Luigi La Rocca, bulunan paralara ilişkin "Son yıllardaki en önemli sikke keşiflerinden birini temsil ediyor. Denizlerimizin dibinin, hala sakladığı ve koruduğu arkeolojik mirasın zenginliği ile öneminin bir başka kanıtı" dedi.

Bakanlık ayrıca, deniz tabanının konumu ve şekli göz önüne alındığında, yakınlarda gemi enkazı kalıntıları olabileceğini söyledi.