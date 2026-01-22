İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan ‘SDG bitti’ yorumlarına katılmadığını söyledi: 'SDG’nin bir anayasal pazarlığı sözkonusu olabilir'

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın önceki akşam SDG ile ilgili yaptığı açıklamaları ve Suriye ordusu ile SDG’nin Haseke için vardığı ‘ortak anlayış’ı İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘SDG BİTTİ YORUMLARINA KATILMIYORUM’

Erozan, “Pek çok yerde ‘SDG bitti’, ‘Kürtleri sattılar’ gibi yorumlar yapılıyor. Amerikalıların aldığı karar, SDG’nin IŞİD’e dönük işlevi ile ilgili. Amerikalılarda veya İsraillilerde ‘SDG bitti’ diyen yok. Örgüt olarak duruyorlar. Zaten bitmiş olsalardı, Ahmed Şara ile mutabakat imzalayacak durumda olmazlardı” sözlerini sarf etti. SDG’nin içinden Arap aşiretlerin ayrılmasıyla, örgütteki YPG yoğunluğunun arttığına dikkat çeken Erozan, “Bizim için önemli olan, bu yoğunlaşmış birliklerin Türkiye açısından bir terör tehdidi oluşturmaması. Türkiye olarak ben buna bakarım. Ondan sonrası Kürtlerin meselesi. Ama bugün, bunun ne kadar çabuk hayata geçeceği sorusunun cevabı yok” dedi.

‘ANAYASAL PAZARLIKLAR GÜNDEME GELEBİLİR’

Suriye devlet ajansı SANA, SDG ile ortak bir anlayışa varıldığını, SDG’nin Savunma Bakan Yardımcılığı, Haseke Valiliği, Halk Konseyi ve devlet kurumları için isimler eceğini, detayların dört gün içinde ortaya çıkacağını bildirmişti. Hem bunların hem de Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Kürtlerle ilgili yayımladığı kararnamenin SDG için yeterli olmayabileceği uyarısında bulunan Erozan, “Gelecekte oradaki Kürtlerin ya da Kürtler adına hareket ettiğini söyleyen SDG'nin bir anayasa pazarlığı söz konusu olacak. O anayasada bugün karşılaştıklarıyla tatmin olacaklar mı? Yoksa o anayasa meselesi gündeme geldiğinde başka taleplerle mi ortaya çıkacaklar? Yani bu pazarlık, bu dört gün sonundaki bir metin üzerinde anlaşmayla bence bitmeyecek... Atamalar yapılabilir, ama bunun işlevliği konusu büyük bir muammadır. Emir komuta konusunda problemler yaşanabilir” cümlelerini kullandı. Ahmet Erozan bunlara karşın, bölgede yeni bir çatışma yaşanmasındansa, müzakere sürecinin uzayabileceğini ifade etti.