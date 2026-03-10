Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte tahmini ödeme takvimi...

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Mevcut uygulamaya göre emeklilere her bayram için 4 bin TL olmak üzere yılda iki kez toplam 8 bin TL bayram ikramiyesi ödeniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart – 24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında bayram ikramiyelerinin bu tarihten önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yapılacak.

Bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ödemelerin hangi günlerde yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Böylece ikramiye ödemeleri için resmi takvim netleşmiş olacak.

TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ

Bayram ikramiyesi için tahmini ödeme takvimi ise şöyle:

Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart

9 Mart Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart

10 Mart SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart

11 Mart SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart

12 Mart SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil yurttaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alabilecek.