İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:08
İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) bildirdiğine göre İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem TSİ 11:41'de kaydedildi. 

Sarsıntının merkez üssünün İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in 216 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Yaşanan depremde herhangi bir can kaybı veya hasar oluşmadığı bildirildi.


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