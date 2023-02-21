İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) bildirdiğine göre İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem TSİ 11:41'de kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in 216 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Yaşanan depremde herhangi bir can kaybı veya hasar oluşmadığı bildirildi.
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