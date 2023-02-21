Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:08

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:12

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) bildirdiğine göre İzlanda'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem TSİ 11:41'de kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in 216 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Yaşanan depremde herhangi bir can kaybı veya hasar oluşmadığı bildirildi.