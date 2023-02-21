Aksaray'da 3 okula 'deprem riski' tahliyesi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edilmişti. Birçok ilde öğrenciler başka okullara nakil edilirken Aksaray'da deprem riski taşıdığı gerekçesiyle 3 okul için tahliye kararı verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'daki 3 okulun riskli olduğu tespit edildi.
Testler sonucunda 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin tahliyesine karar verildi.
Bu kapsamda 966 öğrenci, başka okullara nakledilecek. Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Şelale Apartmanı da depremde ağır hasar alınca tahliye edilip, mühürlendi.
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