İzlanda'da parlamento feshedildi: Seçim çağrısında bulundu

İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson, parlamentoyu feshettiğini açıklayarak, 30 Kasım’da seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.

İzlanda'da parlamento feshedildi: Seçim çağrısında bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:47

İzlanda’da koalisyon hükümeti dağıldı.

İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson bugün düzenlediği basın toplantısında, parlamentoyu feshettiğini açıklayarak, 30 Kasım’da seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Benediktsson, sığınmacılar ve enerji verimliliği konularında iktidardaki üç parti arasında anlaşmazlıkların arttığını belirtti.

İzlanda’nın ulusal yayın kuruluşu RUV’un haberine göre Benediktsson, Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir ile yarın parlamentoyu feshetme kararıyla ilgili bir görüşme yapacak.

Bağımsızlık Partisi’nin lideri Benediktsson, nisan ayında Katrin Jakobsdottir’in istifa edip cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından yerine başbakan olarak seçilmişti.


Etiketler: #İzlanda #parlamento

İlgili Haberler

İzlanda’da yanardağ patladı

İzlanda’da yanardağ patladı
İzlanda'daki yanardağ faaliyete geçti

İzlanda'daki yanardağ faaliyete geçti
İzlanda'da 3 ayda 3. yanardağ patlaması gerçekleşti

İzlanda'da 3 ayda 3. yanardağ patlaması gerçekleşti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler