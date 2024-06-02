İzlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Yayınlanma: 02.06.2024 - 16:22

Güncelleme: 02.06.2024 - 16:22

İzlanda yayın kuruluşu RUV, ülkede dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin gayriresmi sonuçlarını açıkladı.

Bu sonuçlara göre, en çok oyu alan 3 cumhurbaşkanı adayı da kadın.

Oyların yüzde 34,3'ünü alan Tomasdottir, yüzde 25,2'de kalan eski İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'i geride bırakarak yarışı önde tamamladı.

En çok oy verilen üçüncü isim ise yüzde 15,5 ile çevre uzmanı Halla Hrund Logadottir oldu.

Sol-Yeşil Hareket Partisinin lideri, 2017'den bu yana koalisyon hükümetinin başkanlığını yürüten Jakobsdottir, Tomasdottir'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Eski Başbakan Jakobsdottir, RUV'a verdiği demeçte, Tomasdottir'in seçim zaferine ilişkin, "Kendisini tebrik ediyorum ve iyi bir başkan olacağını biliyorum" dedi.

2016'dan bu yana görevde bulunan ve 2020'de yüzde 92 gibi büyük bir oy oranıyla seçilen eski Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, yeniden aday olmamıştı.