Jamaika'da OHAL ilan edildi: Çeteler ülkeyi sardı
Karayipler ülkesi Jamaika'da, çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Jamaika'da hükümet, son zamanlarda çete kaynaklı artan suç oranlarını kontrol altına almak amacıyla sıkı önlemlere başvurma kararı aldı.
Noel sezonunun başlaması sebebiyle ülkede suç oranlarının daha da artmasından endişe eden hükümet OHAL ilan etti.
OHAL kapsamında güvenlik güçlerine, binaları arama ve izinsiz tutuklama yapma dahil olmak üzere geniş yetkiler veriliyor.
Polis Komiseri Antony Anderson da Jamaika'da yılbaşından bu yana 1360 cinayetin işlendiğini kaydederek, geçen yıla oranla yüzde 6,8'lik artış olduğunu belirtti.
Bölgedeki en yüksek cinayet rakamlarından birine sahip Jamaika'da hükümet, organize suç örgütlerini ve yasa dışı uyuşturucu çetelerini çökertmeye çalışıyor.
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