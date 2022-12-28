Jamaikalı müzisyen Bob Marley'in torunu Joseph Marley hayatını kaybetti

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:26

Jamaikalı ünlü müzisyen Bob Marley'in torunu Joseph 'Mersa' Marley'in 31 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Joseph Marley'in, Salı sabahı Florida'da öldüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından destekçileri dahil Jamaika'daki siyasi figürler müzisyeni saygıyla andı.

Güney Florida radyo istasyonu WZPP RADIO haberi ilk duyuranlar arasında yer alarak, Joseph'in bir araçta "tepkisiz bir şekilde" bulunduğunu iddia etti. Joseph'in bir temsilcisi daha sonra Rolling Stone'a ölümünü doğruladı.

Ancak, Joseph'in ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.

SİYASİ CAMİADAN TAZİYE MESAJLARI

Jamaika Kültür, Toplumsal Cinsiyet, Eğlence ve Spor Bakanı Sayın Olivia Grange, Joseph için yapılan anma törenlerine öncülük ederek, ölümünden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Jamaika'nın muhalefet lideri Mark J Golding, "Jo Mersa" Marley'in trajik kaybını yeni öğrendim. Yetenekli genç bir reggae sanatçısı, Stephen Marley'in oğlu ve Bob Marley'in torunu, henüz 31 yaşındaydı. Bir çocuğun kaybı hiçbir ebeveynin karşılaşmaması gereken yıkıcı bir darbedir, Stephen ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Sahne adı "Jo Mersa" olan Joseph, 2014 yılında ilk EP'si Comfortable'ı yayınlayarak kendi başına da bir müzisyen oldu. Altı şarkıdan oluşan albümde reggae müzisyenleri Wayne Marshall ve Jemere Morgan konuk sanatçı olarak yer aldı.

İkinci albümü Eternal 2021'de yayımlandı ve Busy Signal ve Melii gibi isimlerle çalıştı.

Joseph, Morgan Heritage'ın Grammy ödüllü albümü Strictly Roots'ta da yer aldı.