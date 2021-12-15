Japon bankası ve Foreign Policy'nin ortak çıkarımı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 10:30

Japon bankası Nomura, geçen günlerde hazırladığı raporda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin beş aşamalı bir planı yürüttüğünü; ilk üç adımın hayata geçirildiğini ileri sürmüş, son iki adımın ise 'dış politika vakası' ve OHAL' olarak sıralamıştı.

Söz konusu OHAL iddialarına ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğine ve her türlü yönlendirmeye açık hale geldiğine dikkat çekti.

"İnsanların nasıl bağışıklık sistemleri zayıflarsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani iç cephenin bağışıklık sisteminin de zayıflamış durumda olduğunu" vurgulayan Eslen, dolar ve euro'nun yükselişinin, bu durumun göstergeleri olduğunu söyledi.

Böyle bir süreçte Türkiye'nin her türlü yönlendirmeye açık hale geldiğini belirten Eslen, şu ifadeleri kullandı:

"Erken seçim durumu da gündemdeyken, Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kimin yöneteceği, hem Türkiye içinde hem de yabancı devletler tarafından raporlanıyor ve konuşuluyor. Japon bankasının yayımladığı rapora göre Türkiye seçim öncesi Olağanüstü Hal (OHAL) durumuna geçebilir ve seçimler bu şartlarda yapılabilir. Tabii ki bu Türkiye için pek de olumlu bir haber değil. Bu rapor bana CFR'de önemli bir yorumcu olan Steven Cook'un Foreign Policy'de 'Erdoğan Türkiye’ye liderlik edemeyecek kadar hasta olabilir!' başlığı ile çıkan analizini hatırlattı. Orada da Türkiye'de sıkıntılı yönetim şartlarında ve Erdoğan sonrası dönemde Hulisi Akar'ın Türkiye'nin başına geçebileceği ifade edilmişti. Japonların raporu ile Steven Cook'un söyledikleri hemen hemen aynı noktaya çıkıyor. "

"OHAL DURUMUNDA EN KUVVETLİ ADAY AKAR" İDDİASI

Geçen Ekim ayında Foreign Policy'de Steven Cook ve Eni Enrico Mattei imzasıyla "Erdoğan Türkiye’ye liderlik edemeyecek kadar hasta olabilir! " başlıklı bir analiz yayımlanmıştı. Analizde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye liderlik edemeyecek kadar hasta olduğu öne sürülürken, 'olağanüstü hal altında' yerine geçebilecek en kuvvetli adayın ismi şu sözlerle belirtilmişti:

"Erdoğan sonrası Türkiye'yi bu koşullarda, 'belki de olağanüstü hal altında', başka bir güçlü adamın yönetebileceği ihtimali dikkate almaya değer. Erdoğan'ın yakınındaki güçlü isimler arasında istihbarat şefi Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor. Üçü arasında Akar, liderliği üstlenmek için en uygun konumda görünüyor."

Analizin yazarlarından Steven Cook aynı zamanda ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Dış İlişkiler Konseyi (CFR) yorumcusu.

"JAPONYA'NIN ABD'YE BAĞLILIĞI DEVAM EDİYOR"

Peki, Japonlar neden böyle bir rapor yayımladı? Japon bankasının bütün dünya ülkeleri ile ilgili raporlar yayımladığını belirten Eslen, "Ancak şöyle de bir gerçek var; ABD çeşitli durumlarda doğrudan söylemek istemediği konuları Japonlara söyletebilir. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD tarafından işgal edilmiştir. Anayasası ABD tarafından yazılmıştır. Japonya'nın ABD'ye olan bağlılığı hâlâ devam etmektedir" dedi.

Eslen, son olarak Türkiye'nin önünde zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Bu süreç, dış güçlerin Erdoğan sonrası yönetim için kendi tercihlerini dayatabileceklerini düşünmemizi gerektiriyor. Hatta belki de Türkiye'yi, yönlendirmek isteyenler ve yönetenler arasından bir uzlaşma da olabilir" diye konuştu.