Japon Başbakan'ı Kişida, oğlunu yönetici sekreteri tayin etti

Japon Başbakan Kişida, görev süresinin ilk yılı biterken, oğlunu yönetici sekreter olarak atadı.

AA
07 Ekim 2022 Cuma, 07:52
Japon Başbakan'ı Kişida, oğlunu yönetici sekreteri tayin etti
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Japonya'da Başbakan Fumio Kişida, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi.

Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Şotaro Kişida'yı, yönetici sekreteri olarak atadı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini açıkladı.

Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik "kayırmacılığını gösterdiğini" söyledi.

Japon Mitsui & Co. firmasının eski çalışanı Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.


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