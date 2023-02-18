Japon ekibin lideri Takeşi İşhihara, çalışmalarını Cumhuriyet'e anlattı: 'Dost' dayanışması

Japonya’da 2011’de meydana gelen depremin ardından Türk ekibin verdiği destekleri asla unutmayacaklarını anlatan İşhihara, ekibiyle birlikte Gaziantep’te gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Zeynep Çam
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 02:00
Japon ekibin lideri Takeşi İşhihara, çalışmalarını Cumhuriyet'e anlattı: 'Dost' dayanışması
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Türkiye’deki depremlerin ilk gününden bu yana yardımlarıyla afet bölgelerine destek olan Japonya, Gaziantep’te kurduğu sahra hastanesinde 75 kişilik sağlık ekibi ile hizmet veriyor. Hastanenin işleyişi ve Japonya ile Türkiye arasındaki dayanışma ruhuna ilişkin sağlık timinin başkanı Takeşi İşhihara Cumhuriyet’e konuştu.

8 yıl boyunca farklı dönemlerde Japonya Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Işhihara, “Benim ikinci memleketim Türkiye” diyor.

(Takeşi İşhihara)

Japonya devleti tarafından ilk gönderilen arama kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’taki çalışmalarını tamamlamasının ardından sağlıkçılardan oluşan takım, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine ulaştı. Oğuzeli Devlet Hastanesi’nin depremde zarar görmesi nedeniyle taşındığı ilkokulun arazisine sahra hastanesi kuran Japon ekip, hastane ile işbirliği yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Günde 100 kişiyi tedavi edebilecek olanağa sahip hastane, 24 saat aralıksız çalışıyor. 

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken İşhihara, “Son depremin bu kadar hasara neden olacağını beklemiyorduk. Böyle bir durumda, Türkiye dostu olan Japon milleti olarak hemen yardım etmemiz gerektiğini düşündük” diye konuştu.

‘EN UZUN TÜRKLER KALDI’

Japonya’da 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremi anımsatan İşhihara, “O zaman Türkiye deprem bölgesine ekiplerini göndermişti. Depremin ardından bölgede en uzun süre kalmış ekip de Türkiye olmuştu. Depremzede ailesinden biri olarak Türk ekibin oradaki faaliyetlerinin hâlâ bölge halkının hafızasında olduğunu söyleyebilirim. Bu hiç unutulmayacak bir yardım” diye konuştu. Depremin ardından oluşan tsunami, ülkede büyük bir yıkıma neden olmuştu.

(75 kişilik Japon ekip, Gaziantep’te kurduğu sahra hastanesinde gece gündüz çalışıyor)

BÖLGEYE TEMİZ SU SAĞLIYORLAR

Sağlık ekibi ayrıca Japonya’da üretilmiş taşınabilir bir atık su filtre ünitesi getirdi. Bu ekipman ile afet bölgelerinde giderek kötüleşen hijyenik şartları iyileştirilirken pek çok kişinin hayatını korumak mümkün olabiliyor. Atık suyun yüzde 98’den fazlasını geri kazandıran ve döngüsel kullanıma olanak sağlayan ünite, su kaynağının olmadığı yerlerde de su kullanımını mümkün kılıyor.


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