Japon uzman, depremin Hanşin Depremi'nden iki kat daha güçlü olduğunu söyledi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:44

Japon Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (AIST) baş araştırmacı olan Hisao Kondo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin konuştu.

Hisao Kondo, "deprem bölgesindeki artçı şokları değerlendirdiğini, Kahramanmaraş depreminin merkez üssü olan fayın 250 km uzunluğunda olduğunu tahmin ettiğini" söyledi.

Kondo, benzer uzun fay hatlarının Japonya'da da yer aldığını belirterek, "Doğu Anadolu Fayı, her birinin 7 büyüklükte bir depreme neden olabileceği düşünülen birden fazla segmente sahiptir, ancak bu kez en az dört segment aynı anda hareket etmiştir. Bu, muhtemelen tarihte bu fay üzerinde meydana gelen en büyük depremdir" ifadelerini kullandı.

"İKİ KAT DAHA GÜÇLÜ"

Tokyo Üniversitesi'nde Sismolog Doçent Hiroe Miyake, Kahramanmaraş depreminde binaları tek bir darbeyle yıkabilecek kısa süreli "güçlü sismik dalgalar gözlemlendiğine" dikkat çekerek, bunların "darbe dalgaları" olduğunu ve 1995 yılında Hanşin Depremi'nde de aynısının yaşandığını dile getirdi.

Hiroe Miyake, "Kahramanmaraş Depremi, Büyük Hanşin Depremi'nden yaklaşık iki kat daha güçlüydü. Fay hattı boyunca 150 kilometrelik bir alan güçlü sarsıntıdan etkilendi" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ FAY HAREKETLERİ JAPONYA'DAKİNDEN DAHA HIZLI "

Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknoloji Ajansı'nın (JAMSTEC) kıdemli araştırmacılarından Yojiro Yamamoto, Kahramanmaraş depreminin merkez üssündeki fayın "yılda iki ila üç santimetre hareket ettiğini ve bu hareketin Japonya'nın iç kesimlerindeki aktif fayların hareketinden daha büyük olduğunu" savundu.

Yamamoto, Aktif bir fayın bir yıl içinde hareket etme hızının Japonya'nın iç kesimlerinde yılda ortalama birkaç milimetre iken, Doğu Anadolu fay hattındaki hızın yaklaşık iki ila üç santimetre ile "bir büyüklük sırasından daha yüksek" olduğunu belirterek, "Türkiye'nin, Japonya'dakinden daha kısa aralıklarla birçok büyük depremin meydana gelebileceği bir ortam" olduğuna dikkat çekti.